Professor de muay thai pode ter sido morto numa emboscada

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do assassinato do professor de muay thai Peterson Julian Sousa Dias, de 27 anos, na noite da última sexta-feira, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Ele pode ter sido alvo de uma emboscada.

A esposa da vítima contou que Peterson não tinha envolvimento com o crime e ele teria sido assassinado por inveja, já que ele era bastante conhecido na região. O lutador deixa esposa, três filhos e uma turma de alunos, que presenciou a morte do professor a sangue frio no campo do São Luís. De acordo com testemunhas, pelo menos sete tiros foram disparados contra a vítima. Uma equipe do 14º BPM (Bangu) foi acionada para verificar ocorrência de homicídio em Realengo e encontrou o corpo da vítima no local.

Nas redes sociais, a mulher homenageou o marido: “Eu vou cuidar para que as pessoas saibam do legado que você deixou! Você mostrou o melhor em mim, me ensinou o que era o amor! A gente vai lembrar de você feliz fazendo o que realmente amava fazer! (…) Hoje te tiraram de mim, da sua mãe, dos seus filhos, da sua família, mas Deus tá cuidando de tudo! Nunca irei me esquecer de nós, do nosso amor, da nossa trajetória, da nossa história… EU TE AMO TANTO”, escreveu ela.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e irá investigar o caso. De acordo com a polícia, as imagens do circuito de segurança da região serão analisadas para identificação do autor do crime. A motivação do crime ainda é desconhecida.