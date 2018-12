Proerd forma mais 600 alunos em Belford Roxo

A emoção marcou a formatura de 600 alunos do 5º ano do ensino fundamental de oito escolas da rede municipal de Belford Roxo que receberam o certificado de conclusão do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), além de medalhas. O evento, uma parceria entre a Prefeitura e a Policia Militar do Rio de Janeiro, levou às lágrimas autoridades, professores, alunos e responsáveis. Léo, a mascote do programa, foi uma atração à parte, cantando, dançando e divertindo os formandos.

Em 2018, cerca de 1.200 alunos da rede foram beneficiados com o Proerd na cidade. As aulas foram ministradas pelos sargentos Gerson Batista, Lacerda e Almeida, que, durante seis meses, ensinaram noções de cidadania, combate às drogas e a violência. Os formandos foram das Escolas Municipal José Pinto Teixeira, Santa Cruz, Manoel Gomes, Ayrton Sena, Amélia Ricci Baroni, Paulo Freire e nos Cieps Municipalizados Casemiro Meirelles e Gustavo Capanema. O programa aconteceu também nas escolas Imaculada Conceição, Capela São José, Pastor Rubens de Castro, Valmor Lynch Valença e Waldemiro José Pereira.

Formação da cidadania

Segundo o subcomandante do Proerd, major Felipe Gonçalves Romeu, a iniciativa contribui para a formação da cidadania. “As crianças aprendem a conviver melhor com a família e a sociedade. Ficamos contentes, pois os alunos se tornam agentes multiplicadores de todo aprendizado em suas comunidades”, enfatizou o major. A subtenente Andréa Cristina, também do Proerd, parabenizou a todos os envolvidos. “Este programa é de suma importância na vida de cada um. Dizer não às drogas, é dizer sim à vida”, frisou. O sargento Gerson Batista, um dos instrutores do curso, disse que sempre se emociona nas formaturas. “É muito gratificante ver a alegria estampada no rosto de cada criança e responsável. Eles vibram com a gente, como se fôssemos seus ídolos, e isso é a nossa maior recompensa”, disse.

“Ajuda na construção de uma sociedade melhor”, diz prefeito

Para o prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, o Proerd é fundamental para o crescimento dos alunos. “É um programa maravilhoso e ajuda na construção de uma sociedade melhor. É na infância que iremos formar cidadãos de bem”, reafirmou o prefeito. A secretária-executiva de Educação, Patrícia Sampaio, que representou o secretário Municipal da pasta, Denis Macedo, acrescentou que o programa é muito significativo para a rede. “É uma alegria manter esta parceria com a Polícia Militar. Lutamos para construir um mundo menos violento e nada melhor do que começar através de nossas crianças, que são o futuro da cidade”, disse.

O chefe da Divisão de Projetos da Secretaria de Educação, André Araújo e Dessulina Conceição, também do mesmo setor, disseram ainda que, lutar contra as drogas e a violência, é lutar a favor da vida. “No dia a dia, nos deparamos com inúmeras dificuldades. Temos que ensinar nossas crianças e jovens a andarem no caminho do bem”, ressaltaram. O diretor da Escola Municipal Santa Cruz, Custódio Silva, parabenizou a eficiência e o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar. “Os instrutores são carinhosos com as crianças e contribuem para a sua formação e cidadania. As turmas aprendem a conviver melhor em família, na escola e fazer a escolha certa”, ressaltou. A dona de casa, Alexandra da Luz Avelino Ribeiro, gostou muito da participação da filha Milena Cristina, de 11 anos, da Escola Municipal Amélia Ricci Baroni, no programa. “A violência está por toda a parte e as drogas é uma delas. O projeto faz com que os alunos aprendam a distinguir entre o certo e o errado”, comentou.

Por Assessoria de Imprensa