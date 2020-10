Produtores rurais quatro municípios fluminenses contam com parcerias

Mais de 50 famílias de quatro municípios fluminenses têm conseguido garantir o sustento com uso de plataforma.

Durante a pandemia, a produtora rural Pâmela Aparecida da Costa Silva, de 27 anos, buscou alternativas para enfrentar as dificuldades financeiras do período com o apoio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa). De família de agricultores, ela passou a fornecer parte do que produzia em Nova Friburgo para a plataforma Jaeé, que agiliza a compra e a entrega de produtos ao consumidor final.

Mais de 50 famílias de quatro municípios fluminenses (Nova Friburgo, Teresópolis, Sumidouro e Duas Barras) têm conseguido garantir o sustento com a venda de cestas de frutas, hortaliças e tubérculos na capital com o uso plataforma. A alternativa, apoiada pela Seappa, tirou muitos agricultores do ‘vermelho’ por ajudá-los neste momento difícil da pandemia.

“Estava realmente muito difícil, mas esta alternativa de venda nos trouxe muitos benefícios. Uma cesta de frutas custa em média 36 reais e uma de hortaliças e frutas por volta de 55 reais. Eu e muitos outros agricultores vendíamos para a merenda escolar e, com o fechamento das escolas, ficamos sem possibilidade de renda. A plataforma nos ajudou muito”, contou Pâmela Costa.

Inscrições para o Agrofundo

Para atender a demanda de crédito, a scretaria também abriu inscrições para o Agrofundo, linha de crédito emergencial a juros baixos. Sendo o empréstimo de limite variável, podendo chegar a R$ 100 mil por produtor dependendo da viabilidade do projeto, a iniciativa ajudou agricultores em ações como custeio da lavoura, com o suporte operacional da Emater-Rio.

“O crédito ajudou a nos manter funcionando, sobretudo num momento em que muitos clientes não estavam abrindo e que as vendas caíram pela metade”, disse a produtora de leite de cabra e produtos derivados Patrícia Barreto Alves, de Nova Friburgo, que solicitou o crédito emergencial para conseguir arcar com as contas no final do mês.