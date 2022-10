Procurador faz farra com nepotismo em câmara de vereadores na Baixada

Todo mundo sabe que nepotismo, contratação de parentes por agentes públicos, é uma violação à Constituição Federal. Até um procurador que atua na Baixada Fluminense está careca de saber que essa prática é proibida por lei. Entretanto, ele costuma dá uma de louco e finge não conhecer as regras.

O Sombra descobriu através de uma fonte que o funcionário público fazia desse crime administrativo práticas corriqueira no alto escalão de uma câmara de vereadores da região. Era uma farra só! Agora, alçado a procurador geral de uma prefeitura, o espertinho resolveu arrumar uma ‘boquinha’ pra toda parentela, só faltou o papagaio e o cachorro da família (sem exageros!).

Ainda segundo a mesma fonte, o ‘sem noção’ estaria desprezando qualquer ameaça de denúncia no Ministério Público (MPRJ) por parte de quem está ligado em suas condutas mais do que suspeitas. O Sombra também está de olho!