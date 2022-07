Procurado pela Interpol por estupro de criança, argentino é preso no RJ

Procurado pela Interpol, um argentino condenado por abusar sexualmente de uma criança de 9 anos foi capturado na tarde desta segunda-feira (18), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A prisão foi efetuada por agentes da Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O homem estava na lista de Difusão Vermelha da Interpol, a pedido da Justiça da Argentina.

Assim que a polícia tomou conhecimento da localização dele, o Escritório Nacional da Interpol, localizado em Brasília (DF), formulou o pedido de prisão preventiva para fins de extradição.

A descoberta do paradeiro do foragido foi resultado do trabalho de policiais do Núcleo de Cooperação Policial Internacional, do Núcleo de Capturas Internacionais da Polícia Federal e da PRF.

O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O homem será encaminhado para o sistema prisional do Rio de Janeiro e, em seguida, extradidato definitivamente para a Argentina.