Procon-RJ vai abrir vagas para estágio

As inscrições para o processo de seleção pública de nível técnico e superior começam dia 31

Entre os dias 31 de janeiro e 04 de fevereiro, vão estar abertas as inscrições para o processo de seleção pública para formação de cadastro de reserva para estágio no Procon Estadual do Rio de Janeiro. Estudantes devidamente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas vão poder participar do processo seletivo. Os interessados devem se inscrever gratuitamente via internet através do site: www.ciee.org.br.

Poderão participar do processo seletivo para vagas de nível médio/técnico aqueles estudantes que estiverem no ensino médio ou fazendo curso técnico de: Informática, Montagem e Manutenção de Computadores, Logística, Administração ou Tecnologia da Informação.

Já as vagas de nível superior são para os universitários que estão cursando Administração, Arquivologia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, Estatística, Gestão Pública, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Psicologia, Secretariado, Serviço Social ou Tecnologia da Informação.

As vagas para formação de cadastro de reserva serão para estagiar nos municípios do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna e Niterói. Apenas na capital serão disponibilizadas vagas para todos os cursos, nos demais serão apenas para estudantes de Direito.

Jornada de trabalho e auxílio

A jornada de trabalho será de seis horas por dia com auxílio transporte de R$200,00 e bolsa auxílio de R$550,00 para cargos de nível técnico, e de R$720,00 para cargos de nível superior.

O processo seletivo será composto de quatro etapas: inscrição; prova objetiva; análise documental e compatibilidade com perfil da vaga; e qualificação final de requisitos. Todas as informações sobre o programa de estágio e o edital podem ser acessados através do site: https://pp.ciee.org.br/vitrine/3867/detalhe .