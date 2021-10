Procon Carioca notifica Light a prestar esclarecimentos sobre falta de luz em mais de 10 bairros da cidade

A equipe técnica do Procon Carioca, órgão municipal vinculado à Secretaria de Cidadania, encaminhou, na terça-feira (26), notificação à Light para que a concessionária esclarecesse sobre a queda de luz em pelo menos dez bairros das Zonas Oeste e Norte do Rio, no dia 21 de setembro.

Moradores de Vila Isabel, Méier, Andaraí e do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, relataram que ficaram sem luz por mais de 40 horas. O fornecimento de energia também foi interrompido em São Conrado, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Realengo, Padre Miguel, Campo Grande, Cosmos e Paciência e Vila Valqueire.

Segundo a Light, os ventos de mais de 70 quilômetros por hora causaram a queda de árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica, danificando estruturas do sistema elétrico e equipamentos.

O presidente do Procon Carioca, Igor Costa, ressaltou que a empresa deve apresentar esclarecimentos dentro do prazo determinado na notificação