Os amantes dos animais podem preparar suas câmeras e celulares. O Governo do Rio de Janeiro está lançando o primeiro concurso de fotografia ‘Estado Amigo dos Animais’. Para participar, é preciso seguir o Instagram da @agriculturarj e do @riosolidario e publicar uma foto com a hashtag #RJPET, marcando as páginas da Secretaria de Estado de Agricultura e a do RioSolidario e indicando localização na imagem. Os envios podem ser feitos a partir do dia 1º de junho (veja as regras abaixo).

O concurso é uma parceria entre a secretaria – por meio da subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPet) –, a Associação Internacional Lions Clube Cidade Maravilhosa e o RioSolidário e tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da adoção de animais abandonados. Os três primeiros colocados vão ganhar um troféu, mas o prêmio principal será escolher uma instituição beneficente de acolhimento e tratamento de animais para receber 500, 300 e 200 quilos de ração.

“Desta vez, a ação do RJPet foi pensada junto ao Lions Clube, que vem sendo nosso parceiro nesta causa tão nobre, que é a defesa dos animais. E também teremos a companhia do RioSolidário, por meio da primeira-dama Analine Castro, que apoia a nossa proposta de fazer do Estado do Rio de Janeiro uma referência nacional nesta área”, explica o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Para a presidente de honra do RioSolidario, Analine Castro, respeitar os animais é uma obrigação, amá-los é um privilégio.

“Eles merecem a nossa compaixão, respeito, amizade e apoio. Seja por meio de uma mobilização divertida e solidária como este concurso de fotografia ou atuando na defesa de medidas de conscientização e auxílio para o bem-estar de animais”, ressalta Analine.

O concurso será coordenado pelo Lions Clube Cidade Maravilhosa, cujo representante presidirá uma comissão julgadora, composta por nove pessoas, responsável pela seleção dos vencedores. As fotos devem ser postadas sem manipulação e fotógrafos profissionais não podem participar. As imagens poderão ser enviadas até o dia 1º de julho, e o resultado será divulgado no dia 10.

“Começamos a nos movimentar juntando tampas de garrafas PET com o objetivo de doar para ONGs, para que fossem trocadas por castração. Agora vamos participar desta iniciativa, cuja premiação será muito importante para as instituições escolhidas pelos vencedores. Principalmente neste momento de pandemia em que há muitos animais abandonados nas ruas”, afirma a presidente do Lions Clube Cidade Maravilhosa, Maria Luiza Gomes.

O regulamento pode ser consultado pelo link https://bit.ly/2Stc3e7

Como participar do concurso?

– Os interessados deverão obrigatoriamente seguir as páginas @agriculturarj e @riosolidario

– Publicar no Instagram uma foto criativa de seu cão e/ou gato

– Usar a hashtag #RJPET

– Marcar @agriculturarj, @riosolidario e a localização na foto

– O perfil deve ser público

– O concurso é aberto a qualquer pessoa acima de 18 anos, moradora do Rio

– Cada interessado poderá enviar apenas uma foto de cada um de seus animais

– As fotos deverão ser tiradas no Rio de Janeiro

– Todo participante deverá indicar uma instituição beneficente de acolhimento e tratamento de animais para receber a premiação.