Primeira padaria do Rio de Janeiro é certificada pela RJPET e pode receber pets com seus donos

A partir de agora, a designer Erika Flores poderá tomar café da manhã na companhia do cão de estimação. Depois de hotéis, bares e restaurantes, chegou a vez de padarias receberem o selo “Pet Friendly”, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Subsecretaria Estadual de Proteção Animal (RJPET).

“Fui a uma padaria no meu bairro, com meu cachorrinho no colo, e não pude entrar. Fiquei aguardando meu pedido na calçada, e ali mesmo tive que passar meu cartão para pagar a conta”, contou Erika, que completou:

“Agora sabendo que estabelecimentos como padarias já estão virando pet friendly, fica mais fácil da gente escolher onde frequentar. Certamente, a vida dos donos de pets tem ficado bem mais fácil agora”, disse a designer.

Pioneirismo

A primeira padaria do Rio de Janeiro certificada pela RJPET fica em Botafogo, na Zona Sul da capital, e já aceita a entrada de pets acompanhados pelos donos no estabelecimento. A funcionária pública Priscila Seferian comentou o fato de poder entrar numa padaria pela primeira vez com seus cachorrinhos de estimação.

“Antes da criação do selo, a gente ficava meio perdido sem saber se era permitida a entrada dos pets ou não. Mas agora existe o selo exposto no local, o que facilita nossa vida. Essa notícia é sensacional, pois não gosto de deixar meus bichinhos em casa, e a sensação de entrar em uma padaria com eles foi maravilhosa”, explicou Priscilla.

Amiguinho de quatro patas como parte de um público consumidor

O selo “Pet Friendly” foi criado com objetivo de permitir que os animais de estimação façam parte de um público consumidor, além de trazer benefícios para os animais, ajudar positivamente a impactar a economia do estado.

“O selo já se tornou um atrativo para as famílias porque os pets já fazem parte da rotina de seus donos. A partir do momento que os estabelecimentos passam a acolher também os animais, todo mundo sai ganhando. E, certamente essa iniciativa tem trazido impactos importantes para a economia do nosso estado. A presença dos animais em todas as atividades do nosso dia-a-dia é uma tendência mundial”, afirmou o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, responsável pelas Políticas Públicas da Subsecretaria de Proteção e Defesa dos Animais (RJPET).

Expectativa de aumento nas vendas

O empresário Adriano Amarante e a esposa sempre foram simpatizantes da presença de animais na padaria. Com o selo, segundo ele, o público não ficará inibido e as vendas tendem a aumentar.

“Essa iniciativa é muito importante, ainda mais com apoio do Governo do Estado. As pessoas têm receio de entrar nos locais, mas com o selo na porta facilita tudo: a vida do consumidor, dos animais, a nossa, e, com certeza, ajuda no aumento das vendas. Muitas pessoas não gostam de sair de casa, por exemplo, e deixar os animais sozinhos. Estamos aqui de portas abertas”, comemorou o empresário.

Valéria Amarante, também empresária, diz que já tem clientes cães cativos.

“Não podem passar aqui na porta sem experimentar um pedacinho do nosso pão. O selo Pet Friendly veio para somar, é a nossa cara, nosso perfil. Amamos animais e acreditamos que eles fazem partem da família”, finalizou Valéria.