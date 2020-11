PRF prende traficante com 230 aves em Seropédica

Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem, de 56 anos, e apreendeu 230 aves dentro de um carro, no último domingo em Seropédica. Entre os pássaros apreendidos havia um filhote de tucano ainda sem penas.

As aves não tinham anilhas e nem o homem tinha documentação que permitia a posse dos animais. Entre as espécies havia canários, coleiros e trinca-ferros. O filho de tucano estava debaixo do banco do carona.

“Esse filhote de tucano estava na apreensão. Vocês podem ver que nem abrir o olho ainda ele abriu. Está sem nenhuma pena”, disse o policial rodoviário. Os agentes informaram que faziam patrulhamento na BR-116, quando abordaram o carro na altura de Seropédica. Segundo a PRF, o motorista ficou nervoso com a presença dos policiais. E quando os agentes fizeram uma busca no veículos encontraram as aves.

“Ele é um traficante conhecido também. Não é a primeira vez que ele é pego. A legislação ambiental no nosso país , infelizmente, ainda tem que evoluir”, disse um policial.

De acordo com a PRF, algumas aves estavam machucadas. Antes de serem soltas, elas foram levadas para tratamento veterinário. Alguns animais estavam ofegantes e com fome. A maioria das aves foi solta, mas algumas não resistiram e morreram. O policial pede para que as pessoas não comprem animais sem a devida documentação.