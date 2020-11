PRF prende indivíduos envolvidos com ‘Gatonet’ de televisão pirata em Itaguai

Redação HORA H

No sábado (7), policiais rodoviários federais dois homens que estavam em um poste furtando sinais de rede de televisão a cabo. Os criminosos estavam cometendo o crime na BR-101, altura do município de Itaguaí.

A equipe policial encontrava-se em patrulhamento na rodovia, quando flagrou dois indivíduos em duas escadas apoiadas a um poste, realizando reparos em cabos de rede de televisão. Junto aos elementos havia também um terceiro homem observando a movimentação na rodovia.

Ao perceberem a aproximação dos agentes, o homem que observava a estrada empreendeu fuga em uma motocicleta. A abordagem foi feita aos outros dois elementos, que confessaram que realizavam fusão de cabo de fibra ótica para uma central de televisão clandestina, vulgarmente conhecida como “Gatonet”.

Um dos indivíduos era técnico de uma empresa provedora de sinal de televisão a cabo e informou que recebia 50 reais do homem que se evadiu do local por cada fusão realizada. O outro elemento seria genro do mesmo homem.

A ocorrência foi encaminhada a polícia civil, tendo sido apreendidos um aparelho para leitura de sinal de televisão, um aparelho para fusão de cabo de fibra ótica e cabos de fibra ótica. (Fonte: Agência PRF)