PRF prende cinco pessoas com 750 quilos de maconha na via Dutra

Uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), da Polícia Civil, apreendeu um carregamento com aproximadamente 750 quilos de maconha e prendeu cinco pessoas, entre elas uma mulher, na tarde do último sábado, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

As equipes, com apoio de um helicóptero da Divisão de Operações Aéreas (DOA) da PRF, abordaram um comboio com quatro veículos, nas proximidades do pedágio em Seropédica. Durante a revista, encontraram centenas de tabletes de maconha. A droga vinha de Foz do Iguaçu (PR) para ser distribuída em favelas do Rio.

Os presos, com idades entre 21 e 28 anos, naturais do Paraná, foram presos. Todos os envolvidos foram indiciados em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. A ocorrência foi encaminhada para a sede da CORE, na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.