PRF intercepta caminhão com cerca de 30 toneladas de sabão em pó falsificado, em Sapaucaia

Foto: Divulgação

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeitos de praticar o crime de propriedade imaterial, referente à falsificação de embalagem de sabão em pó. Ao todo foram contabilizados aproximadamente 30 toneladas do produto. A ação aconteceu na noite do último domingo, dia 3, nas proximidades do quilômetro 104 da BR-393, em Sapucaia, interior do Rio.

