PRF firma acordo de cooperação técnica com o Disque Denúncia no Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Disque Denúncia estabeleceram um acordo de cooperação técnica no Rio de Janeiro. O objetivo é instituir o intercâmbio de conhecimentos, nas respectivas competências e atribuições, para o combate ao crime no estado. A assinatura do convênio aconteceu na sede da Superintendência da PRF, na tarde de terça-feira (16).

O superintendente da PRF no Rio de Janeiro, Silvinei Vasques, destacou a importância da integração entre os parceiros. As tecnologias, metodologias e experiências, de interesse público institucional, serão desenvolvidas para análise de dados e troca de informações, com propósito de otimizar o serviço policial.

“Essa integração entre a Polícia Rodoviária Federal e o Disque Denúncia é muito importante para a sociedade fluminense. Apreendemos toneladas de entorpecentes e prendemos centenas de criminosos. Com o intercâmbio de conhecimentos teremos resultados mais positivos”, ressaltou Vasques.

Os representantes do Disque Denúncia também reforçaram a relevância do acordo de cooperação técnica. Jonas Machado, relações institucionais, Carlos Duarte, gerente administrativo, e Pablo Martins, comunicação social, participaram da reunião e apresentaram à PRF o funcionamento da central de atendimento especializada em denúncias.

“A parceria do Disque Denúncia com a PRF, com a integração de sistemas e logística operacional, é uma inovação para desenvolver ainda mais o serviço prestado ao Rio de Janeiro”, disse Jonas.

Disque Denúncia

O Disque Denúncia é uma central de atendimento especializada em atender a população que vivencia ou presencia ações criminosas. Os relatos recebidos através das ligações anônimas são recebidos e repassados às autoridades competentes com rapidez e eficácia.

Há 24 anos o Disque Denúncia tem sido um canal de exercício da cidadania e de integração entre a população e as autoridades de segurança pública, produzindo grandes campanhas de mobilização social para ajudar a solucionar problemas que afligem pessoas, comunidades, bairros e cidades.

O Disque Denúncia opera recebendo as informações, segmentando-as por tipo de ocorrência, difundindo-as para as autoridades responsáveis.

Desde sua criação, em 1995, foram mais de 2,5 milhões de denúncias cadastradas.

O Disque Denúncia não é um serviço governamental – é uma iniciativa do Instituto Movrio, uma entidade privada e sem fins lucrativos, e é totalmente financiado por empresas através de parcerias, contribuições e convênios. Disque Denúncia – Rio de Janeiro: (21) 2253-1177 – 0300 253 1177. (Fonte: Agência PRF)