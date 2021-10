PRF encontra tabletes de cocaína em carro na via Dutra

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na última sexta-feira (8) um homem que trazia 15 quilos de cloridrato de cocaína escondidos em seu carro de passeio. A ação ocorreu na Via Dutra, na chegada ao Rio de Janeiro.

“Ao solicitarem a documentação do motorista, ele se mostrou extremamente nervoso, e ao ser indagado pelos agentes da PRF, o homem deu respostas incoerentes, levantando suspeitas para uma fiscalização minuciosa”, informou a corporação.

Com o apoio de cães farejadores, os policiais localizaram 15 tabletes no veículo. Segundo a PRF, a droga tem alto grau de pureza e renderia R$ 2,7 milhões ao crime organizado.

O motorista, de 30 anos, oriundo de Cuiabá, viajava com a mulher, de 29 anos, e duas filhas, de 9 e 6 anos. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal, com a droga e o veículo apreendidos. A mulher foi ouvida e liberada para cuidar das crianças.

A Operação Égide, iniciada no início do mês tem como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.