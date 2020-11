PRF e Polícia Civil apreendem 40 KG de pó puro na Via Dutra

Uma operação conjunta da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (CORE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 40 tabletes de cocaína pura na Serra das Araras, em Piraí/RJ, na noite da última segunda-feira. Os agentes da PRF realizavam fiscalização de rotina, com o apoio da Polícia Civil, para reprimir a entrada de armas, munições e drogas no estado do Rio de Janeiro, quando abordaram um veículo Ford/Fusion que vinha de São Paulo.

Durante a abordagem, o motorista identificado como Fernando de Senzi, de 37 anos, mostrou nervosismo que chamou a atenção dos policiais.

Durante as buscas no veículo, que contaram com o auxílio de cães farejadores, os agentes encontraram a droga,que seria entregue a narcotraficantes do Rio.

De acordo com as duas corporações, a apreensão representa um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão aos criminosos.

O motorista disse aos policiais que iria receber a quantia de R$ 5 mil para levar a droga da cidade de São Paulo até o Shopping Via Brasil, no bairro de Irajá, Região Metropolitana do Rio.

O suspeito e as drogas foram levados para a Cidade da Polícia. Ele foi autuado por tráfico interestadual de entorpecentes.