PRF: apreensão de cocaína e maconha no Rio dispara no semestre

Foto: Agência PRF/Divulgação

As apreensões deram um pulo enorme nas rodovias federais do Rio de Janeiro, de janeiro a julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. A quantidade de maconha apreendida foi quase oito vezes maior, enquanto a de cocaína aumentou mais de dez vezes. No primeiro semestre de 2018, a PRF apreendeu 8,5 toneladas de maconha, 371 quilos de cocaína. Armas também foram destaques na ação policial. O destino dos materiais, na maior parte, eram as comunidades do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Região Metropolitana.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA TERÇA (17) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.