PRF apreende quase 600 kg de cocaína na Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 600 quilos de cocaína na Via Dutra, em Seropédica, na Região Metropolitana do Rio.

Policiais tiveram que usar uma serra elétrica para cortar a carroceria do caminhão. Os pacotes da droga estavam escondidos na parte de baixo. Ao levantar a caçamba, descobriram mais de meia tonelada de cocaína.

A polícia disse que o carregamento veio de Bom Jardim, em Minas Gerais, e seria levado para uma empresa em Bonsucesso. De lá, iria para o Complexo da Maré, segundo a PRF.

Um homem de 31 anos foi preso e levado para a Polícia Federal na Praça Mauá, Zona Portuária. Segundo a polícia, ele confessou que receberia R$ 1,5 mil para fazer o transporte e foi indiciado por tráfico de drogas.