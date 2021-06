PRF apreende mais de 100 kg de pasta-base de cocaína na Baixada Fluminense

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 100 quilos de pasta-base de cocaína na Rodovia Rio-Teresópolis, na altura de Guapimirim, na Região Metropolitana. A apreensão aconteceu na última sexta-feira e é a maior realizada este ano no Estado do Rio de Janeiro.

A ação ocorreu após troca de informações entre agentes da PRF e da Core, da Polícia Civil. Os policiais abordaram uma caminhonete com placa de Minas Gerais e, durante as buscas, encontraram o entorpecente em um fundo falso nas laterais da caçamba do veículo.

O motorista confessou aos policiais que buscou o carro já carregado com a droga em Minas e receberia R$ 4 mil para entregar em um posto de combustíveis na Avenida Brasil, próximo ao Complexo da Maré. A ocorrência foi encaminhada para a Core.