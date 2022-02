PRF apreende cocaína e maconha em Magé avaliados em mais de R$ 100

Um carregamento com cerca de 7,5 mil pinos de cocaína e 100 papelotes de maconha foram apreendidos por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última quinta-feira (3). A ação aconteceu na entrada da BR-493, em Magé, região Metropolitana do Rio.

De acordo com informações da corporação, os policiais faziam uma fiscalização de combate a fraudes veiculares quando suspeitaram de um condutor em atitude suspeita. Ele não obedeceu à ordem de parada e fugiu. As equipes foram atrás e conseguiram interceptar o veículo. O motorista se jogou do carro, correu e conseguiu fugir por uma região de mata. Os agentes realizaram buscas pelas adjacências, mas o infrator não foi localizado.

Prejuízo de mais de R$ 100 mil

No total, o prejuízo aos traficantes foi superior aos R$ 100 mil. A ocorrência foi apresentada na Polícia Judiciária em Magé.