PRF apreende 8 toneladas de maconha em carga de telhas

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram uma apreensão recorde na noite da última quinta-feira (26). Um caminhão com quase 8 toneladas de maconha avaliada em R$ 16 milhões, que seguia de Uberlândia, em Minas Gerais, para o Rio, foi abordado na BR-040.

Equipes da PRF faziam uma blitz no quilômetro 3 da BR-040, na altura do município de Comendador Levy Gasparian, interior do estado do Rio. O caminhão, vindo de Minas Gerais, carregava telhas de amianto. Durante a abordagem, segundo a polícia, os agentes notaram contradições nas informações apresentadas pelo motorista. O veículo foi levado a uma Unidade Operacional da PRF para ser inspecionado.

Na caçamba do caminhão, embaixo das telhas, os policiais encontraram a droga, separada em barras embaladas, dentro de sacos plásticos. No total, foram encontrados 7.974 quilos de maconha. Todo o carregamento, o veículo e o motorista foram encaminhados para a Polícia Civil.