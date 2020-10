PRF apreende 250 kg de maconha que abasteceria o Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante um motorista com 250 kg de maconha na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Lavrinhas, na divisa de São Paulo com o Rio, na última quarta-feira. A droga estava com Rogério Bastos Cardoso, de 45 anos, e era levada de Santo Amaro em direção ao Rio

De acordo com a PRF, o motorista foi abordado por uma equipe que estava patrulhando a via, quando viu o carro dele, um Volkswagen Voyage prata, parado no estacionamento do Posto Retiro da Serra. Ao se aproximar do automóvel, os agentes sentiram um forte cheiro característico de maconha.

Rogério ficou bastante nervoso e ao ser perguntado sobre o que estava fazendo no local, entrou em contradição. Seu veículo, então, foi revistado e 247 tabletes da droga foram encontrados no porta-malas do carro. Ainda segundo os agentes, o motorista contou que iria receber R$ 10 mil para carregar a maconha. Ao chegar no Rio, ele receberia mais instruções para onde levar o material.

Os policiais também descobriram que o Voyage que estava com o homem tinha placas clonadas de um veículo roubado no dia 25 de agosto em Betim, Minas Gerais. Rogério, então, foi autuado por tráfico de drogas e foi levado, juntamente com o automóvel, para a delegacia de Cruzeiro, ainda em São Paulo.