PRF apreende 115 mil litros de etanol com fraude em notas fiscais

Jota Carvalho – jota.carvalho@yahoo.com

Três carretas-tanque que transportavam etanol foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). As notas fiscais apresentadas possuíam indícios de adulteração. O caso aconteceu na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio, na tarde de sexta-feira (10).

Os policiais abordaram os veículos em pontos diferentes da rodovia. Cada um levava cerca de 40 mil litros do combustível. Entretanto, todos apresentaram notas fiscais com suspeitas de fraudes. No total, havia 115 mil litros de etanol. A ocorrência foi encaminhada à Receita Estadual, em Levy Gasparian. Fonte: Agência PRF.