PRF apreende 110 quilos de maconha em Seropédica

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam hoje (18) 110 quilos de maconha na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do município de Seropédica, na Baixada Fluminense. O motorista e passageiro receberam voz de prisão em flagrante.

Segundo informações da PRF, os policiais faziam patrulhamento na altura do Km 212 quando abordaram um veículo de passeio. Os ocupantes demostraram nervosismo e foram solicitados a apresentar documentos pessoais e do veículo. No interior do automóvel foram encontrados 109 tabletes da droga. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal.