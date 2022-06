Preso suspeito de tentar atear fogo na ex-companheira

O suspeito de tentar atear fogo na ex-companheira foi preso na última segunda-feira (6) pela Polícia Civil numa casa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Cláudio Sant’ana de Souza, de 68 anos, atacou a vítima quando ela estava dentro de uma loja na Rua do Imperador, no Centro da cidade, onde

trabalhava. O crime foi no dia 16 de maio.

Depois de discutir com a vítima, o homem a agrediu e jogou um líquido inflamável em cima dela. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do ataque. Nas imagens, o agressor pega a mulher pelos braços e a sacode. Com uma mochila vermelha nas costas, ela consegue correr e o agressor a persegue e tenta acender um fósforo para jogar na mulher, que conseguiu escapar.

Segundo a 105ª DP (Petrópolis), a vítima prestou depoimento na delegacia momentos depois do ocorrido. No último dia 17, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o criminoso, que estava foragido desde o dia do crime. Ele vai responder por tentativa de feminicídio e coação, já que ameaçava a vítima constantemente.