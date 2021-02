Preso suspeito de participar de atentado contra ex-PM apontado com o contraventor

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu ontem, na Rua Agaí, em Paciência, na Zona Norte do Rio, Sergio Luiz Pereira Junior, conhecido como ‘Junior Prefeitura’. Ele é suspeito de disparar tiros de fuzil em dois homens que estavam em um carro, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, no último sábado. As vítimas são o ex-policial militar Adriano Maciel de Souza e seu segurança Archimedes Rodrigues da Costa Filho.

Apontado pela polícia como contraventor, Adriano foi excluído da corporação na década de 1980. O carro do ex-PM, que é blindado, foi atingido por pelo menos 30 tiros de fuzil. As duas vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra.