Preso suspeito de participação na morte de candidato a vereador em Paraty

Adílio dos Santos, de 60 anos, foi localizado em uma praça, do bairro Ilha das Cobras, na última quarta-feira, e preso em flagrante por policiais civis da 167ª (Paraty), na Costa Verde fluminense. Ele é suspeito de participação no assassinato do candidato a vereador, Valmir Tenório, do PT.

O político foi morto a tiros no início da tarde da quarta-feira da semana passada, no bairro Parque da Mangueira, onde morava com a família. Ele foi atingido na cabeça e chegou a ser levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda, mas não resistiu e morreu durante o atendimento.

Segundo as investigações, Valmir Tenório teria tido um envolvimento amoroso com a ex-mulher de um dos gerentes do tráfico de drogas do bairro Ilha das Cobras, o que teria motivado o crime. Os agentes descartaram qualquer motivação política. Outros dois homens envolvidos no homicídio foram indiciados e estão sendo procurados.

Após o crime, os agentes receberam uma denúncia informando a localização do suspeito. Ele foi levado para a delegacia e vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil.