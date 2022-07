Preso suspeito de atirar ‘bomba com fezes’ em ato de Lula no Rio

Preso em flagrante o suspeito de arremessar uma bomba caseira com um líquido que cheirava a fezes contra a multidão que participava de um ato do pré-candidato do PT à Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Centro do Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira (7).

André Stefano Dimitriu de Brito, de 55 anos, foi autuado por crime de explosão, segundo o delegado Gustavo de Castro, titular da 5ª DP (Mem de Sá). Ele não tem passagens pela polícia. Em caso de condenação, a pena prevista é de três a seis anos de prisão, além de multa.

A bomba caseira foi desenvolvida em uma garrafa PET de 2 litros com um explosivo dentro. O artefato foi arremessada por cima do tapume que cercava o perímetro.

Pessoas que estavam no ato disseram à polícia que dentro da garrafa havia um líquido marrom, que eram fezes. O objeto explodiu ao tocar o chão. Ninguém ficou ferido, mas houve um princípio de tumulto.

O celular de Brito foi apreendido e a polícia pediu à Justiça a quebra do sigilo dos dados para que as circunstâncias do crime e uma possível participação de terceiros seja esclarecida. O objeto explosivo também foi apreendido e passará por uma perícia, a fim de identificar a composição das substâncias.