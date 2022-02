Preso por assassinar a ex-mulher confessa ter queimado corpo da vítima e depois aplicado golpes com canivete

João Carlos Hottz, de 45 anos, admitiu que matou a cuidadora de idosos Marcelle Monteiro, 36, ex-companheira dele. Ele contou os detalhes do crime durante depoimento na 110ª DP (Teresópolis), que investiga o caso.

Na última segunda-feira, o corpo da vítima foi encontrado próximo ao carro dela incendiado, com várias perfurações, na cidade de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. Um dia depois, João foi localizado em um hospital após tentar suicídio por envenenamento.

Aos policiais, ele relatou que encontrou com a vítima em uma estrada perto do local onde ela trabalhava e a abordou enquanto ela dirigia o próprio carro. “Ela parou o veículo e se iniciou uma discussão”, disse o assassino confesso. “Em determinado momento, o declarante jogou gasolina no corpo de sua ex-esposa e colocou fogo”, prossegue o relato.

Ao notar que Marcelle “não havia morrido em decorrência do fogo que havia ateado, decidiu também por desferir golpes com canivete, para que ela morresse”, continua o documento. Em seguida, João revelou aos investigadores que descartou o objeto usado no homicídio em um matagal próximo e fugiu do local.

Pouco depois, ele “comprou e ingeriu raticida e defensivos agrícolas”, o que o deixou desacordado até ser encontrado por policiais e levado ao hospital.