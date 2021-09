Preso pela PF hacker acusado de fraudar contas da Caixa

Agentes da Polícia Federal cumpriram hoje (8) um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio contra um hacker acusado de fraudar diversos programas sociais e contas bancárias da Caixa Econômica Federal (CEF).

O criminoso que não teve a identidade divulgada e estava foragido, foi localizado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a PF, a Operação Blue Team foi deflagrada em 26 de agosto e concluída com a prisão do hacker. A investigação teve início a partir da descoberta e denúncia formulada por equipe especializada de segurança da CEF, relatando a ocorrência de milhares de transações financeiras realizadas mediante sofisticadas ações em ambiente cibernético.

Na ação do dia 26 de agosto, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão visando angariar provas relacionadas aos crimes cometidos, além de recuperar valores ocultados em criptoativos. A operação resultou, na ocasião, na apreensão de R$ 90 mil, em espécie.