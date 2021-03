Preso motorista que invadiu a pista do BRT e causou tragédia na Zona Oeste do Rio

Policiais da 43ª DP (Guaratiba) prenderam na última quinta-feira o motorista do carro que invadiu a pista do BRT e provocou um acidente, entre as estações Embrapa e Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O acidente, no dia 10 desse mês, deixou uma mulher morta e mais de 30 pessoas feridas.

Marcelo de França Soares, de 38 anos, que ajudante de ferro-velho, foi preso na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ele foi indiciado por homicídio, lesão corporal e receptação.

Após o acidente, Marcelo fugiu do local. A perícia foi realizada e colheu impressões digitais no carro para descobrir a identidade de quem estava dentro do veículo. Testemunhas contaram que além do motorista, havia uma mulher e duas crianças. O carro era clonado e tem placa da cidade de Santo André, em São Paulo.

A polícia chegou a ele com o auxílio das imagens de mais de 20 câmeras de trânsito da CET-Rio. Foi possível constatar que o motorista partiu de Curicica, percorreu a Estrada dos Bandeirantes e a Estrada Benvindo de Novaes, até chegar na Avenida das Américas, permanecendo no Recreio dos Bandeirantes por aproximadamente duas horas.

Na delegacia, ele confessou o crime e contou que foi pago por um miliciano de nome Kako, de Curicica, na Zona Oeste, para levar o carro até a comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, local em que deveria entregá-lo. Ainda segundo a polícia, Marcelo possui oito anotações criminais, como crimes de roubo, estelionato e receptação envolvendo veículos.

Atalho para fugir do trânsito

Segundo a titular da 43ª DP, delegada Márcia Julião, no dia acidente, por volta das 19h30, Marcelo colocou os dois filhos, de 5 e 10 anos, além da esposa, e foram entregar o carro. Quando chegaram a Guaratiba, para fugir do trânsito, entrou na calha do BRT. “Quando ele viu o articulado, tentou sair, mas já era tarde”, disse.

Ainda de acordo com Julião, o motorista sequer verificou se algum ônibus do BRT estava chegando ao corredor naquele momento. “Ele assumiu o risco total do acidente. Ele nem olhou se vinha ou não BRT. O dolo eventual é porque ele assumiu o risco de matar. Olha o tamanho dessa irresponsabilidade. Acima de tudo, o poderoso (para ganhar R$ 200) fez isso tudo daí. Ele não poupou nem os filhos.