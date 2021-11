Preso mais um suspeito no caso do assassinato de investidor e trader de criptomoedas no RJ

A Polícia Civil de São Pedro da Aldeia (125ª DP) aprendeu, da Região dos Lagos, na manhã desta terça-feira (2), Ananias da Cruz Vieira, acusado de envolvimento na morte do trader e empresário Wesley Pessano.

O mandado de prisão temporário foi cumprido em Guarapari (Espirito Santo) pela 4ª fase da Operação Pullback, que contou com o apoio do 4° Departamento de Policiamento de Area (DPA) e Grupo de Apoio a Promotoria (GAP).

De acordo com a investigações, Ananias participou do recrutamento dos executores e efetuou os pagamentos aos mesmos após o homicídio de Wesley concluído. Outros dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rio das Ostras: contra Marcelo Eduardo Souta Vieira e Carlos Henrique de Souza Neto.

Segundo a Polícia Civil, ainda se encontra foragido Fábio Natan do Nascimento, também acusado de participar do homicídio brutal contra o jovem investidor e trader de criptomoedas. Com a prisão de Ananias, chega a oito o número de prisões de envolvidos no Caso Pessano. As investigações continuam visando apontar o mandante e a motivação do crime.

Wesley Pessano Santarém, trader e empresário do ramo de criptomoedas, tinha 19 anos quando foi assassinado por volta das 16h40 de 04 de agosto deste ano na Rua Marechal Castelo Branco, no bairro São João, em São Pedro da Aldeia.