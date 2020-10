Preso falso médico que provocou amputação de perna de paciente

Agentes da 91ª DP (Valença) prenderam, na última sexta-feira, um falso médico que atuava em hospitais dos municípios de Valença, Mendes, Volta Redonda, Piraí e Barra do Piraí. Ele foi localizado pelos agentes trabalhando no Hospital Escola de Valença e autuado em flagrante por falsidade ideológica, lesão corporal, exercício ilegal da medicina, uso de documento falso e falsa identidade.

Segundo as informações, ele usava os dados e documentos de um médico, atualmente residente em Goiás, mas também se apresentava como tenente do Exército Brasileiro, inclusive com documentos pertinentes e fardamento. As investigações revelaram que o acusado se aproveitou da pandemia pelo Covid-19 e da escassez de médicos e se apresentou ao Hospital Escola de Valença como médico cirurgião e intensivista, usando a identidade de tenente do Exército Brasileiro para cobrir plantões vagos no Hospital Escola.

Há dois meses ele vinha realizando atendimento no local. Um dos pacientes teve a perna amputada pelos cuidados médicos equivocados, inclusive cirúrgicos, e a prescrição de remédios não correspondentes à gravidade do ferimento do homem. A vítima teria se acidentado com um vergalhão na perna, vindo a necrosar a perna direita, o que motivou a amputação, fato ocorrido ontem, no Hospital Escola de Valença.

Pelas investigações iniciais, foi apurado que o falso médico também teria atuado em vários hospitais do Sul Fluminense, principalmente nas Cidades de Valença, Mendes, Volta Redonda, Piraí e Barra do Piraí.