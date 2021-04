Preso em São Gonçalo integrante de quadrilha de roubo de cargas que atua na BR-101

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, nesta quinta-feira (08/04), um integrante de uma quadrilha de roubo de cargas que atua na Rodovia BR-101. A ação aconteceu durante diligências, no município de São Gonçalo, para reprimir a prática deste crime.

Segundo os agentes, o autor foi flagrado em uma motocicleta enquanto instalava barricadas para o tráfico de drogas, no bairro Jardim Miriambi, localidade dominada por uma violenta organização criminosa. Ainda de acordo com os policiais, o acusado é da comunidade do Complexo do Salgueiro e costuma se exibir nas redes sociais ostentando um fuzil.

O criminoso encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.