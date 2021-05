Preso em Nova Iguaçu sedutor diaraque que aplicava golpe em mulheres

Um homem que seduzia e enganava mulheres para conseguir ter relações sexuais com elas foi preso na última sexta-feira no Centro de Nova Iguaçu por agentes da Polícia Civil. Os investigadores informaram que ele criou um perfil falso nas redes sociais onde fingia ser um empresário paulista de origem alemã.

Na delegacia, ele confessou que cativava as vítimas durante meses, fazendo inclusive promessas de casamento. Os agentes da 6ª DP (Cidade Nova), que realizaram a prisão do suspeito, contam que ele, após conseguir a confiança das vítimas, as convencia de que teriam que passar por um “processo de purificação” exigido por sua família, que envolvia relações sexuais, e que o ato deveria ser filmado e fotografado para passar por um suposto conselho.

A polícia chegou ao criminoso após a denúncia de uma das mulheres. As investigações da Polícia Civil indicam ainda que o criminoso teria feito outras vítimas. Ele responderá pelos crimes de estelionato e violação sexual mediante fraude.