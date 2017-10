Preso ‘Da Penha’, um dos chefes do tráfico na Providência

Foto: Divulgação

O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) prendeu na noite de ontem Rômulo da Silva, um dos chefes do tráfico de drogas no Morro da Providência. Conhecido como ‘Da Penha’, Rômulo foi encontrado durante uma abordagem na Linha Amarela, no sentido Barra da Tijuca.

Ele estava no banco do carona em um carro que fazia o serviço de transporte de passageiros, segundo a PM. A polícia informou que ‘Da Penha’ e os demais que estavam no veículo não obedeceram a ordem de parada, mas foram pegos assim que passaram pela saída de Inhaúma, na Zona Norte do Rio.

Já havia um mandado de prisão em aberto contra o traficante, que estava sem documentos, pelo crime de roubo qualificado. Ele é suspeito ainda de envolvimento nos roubos a lojas e extorsões a comerciantes na Central do Brasil em maio.