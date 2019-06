Preso com ‘cheirinho da loló’ na garupa da moto em Nova Iguaçu

Faltava meia-hora para a sexta-feira (21) terminar, quando a PRF prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas em Nova Iguaçu.

A prisão ocorreu na abordagem a uma motocicleta HONDA/CG Titan de cor verde trafegando na altura do Km 186 da rodovia Presidente Dutra (BR 116), com dois ocupantes. Foi flagrado com o carona da moto, um homem de 23 anos, 7 garrafas de loló, entorpecente à base de clorofórmio. O mesmo afirmou que transportava a droga para comercialização.

Pelo crime de tráfico de drogas, o detido foi encaminhado à 52ª DP junto com a mercadoria apreendida para o devido registro da ocorrência.

Foto: Agência PRF