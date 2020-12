Preso bandido que matou policial militar em assalto na Baixada Fluminense

O cerco contra os envolvidos na morte do cabo da PM Derinalto Cardoso dos Santos, de 34 anos, na última sexta-feira, durante assalto a uma loja da Casa & Vídeo no Centro de Mesquita, está se fechando. No começo da tarde de ontem, policiais militares do batalhão de Bangu (14º BPM) prenderam o bandido que teria atirado na cabeça do militar. A ação foi coordenada pelo coronel Marcelo Moreira Malheiros, comandante da corporação.

Jonathan dos Santos Tardino foi capturado com um comparsa identificado como Wagner da Silva Ferreira. Os dois homens, que seriam integrantes do tráfico, foram encontrados na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. após denúncia anônima, e levados para a 54ª DP (Belford Roxo).

Prisão de suspeito

Na sexta-feira, policiais do 20º BPM (Mesquita) já haviam prendido Jhonny Silva Quirino, que aparece junto com Targino em imagens da câmera de segurança do estabelecimento no momento do assassinato. Ele foi localizado em um esconderijo na Vila Kennedy, Zona Oeste da cidade. A arma utilizada no momento do crime foi encontrada e apreendida horas depois na comunidade.

O cabo Cardoso trabalhava no 20º BPM Batalhão, onde completaria dez anos na corporação no próximo mês. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) em estado gravíssimo e passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do PM foi enterrado na tarde do último sábado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste. Ele deixa esposa e dois filhos.

Passeata percorre Nova Iguaçu

Na tarde de ontem, cerca de 100 pessoas, entre colegas de fardas e amigos participaram de uma passeata em protesto contra a morte do cabo Cardoso.

Os manifestantes percorreram trechos como a Avenida Nilo Peçanha, em Nova Iguaçu até a via Dutra. Eles estenderam uma faixa onde estava escrito: ‘Vida de policiais importa. Nossos heróis usam fardas e não togas.” Durante o ato, motoristas passaram buzinando para demonstrar solidariedade.



Duas mortes em menos de 24 horas na Baixada

A Polícia Civil tenta identificar os assassinos do cabo da Polícia Militar Douglas Constantino Barbosa, de 37 anos, morto a tiros na tarde do último sábado, em Nova Iguaçu,

O portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou ontem o cartaz “Quem Matou” que pede informações sobre o paradeiro dos criminosos. A recompensa é de R$ 5 mil para informações que cheguem ao paradeiro dos autores do crime.

Segundo informações, o PM estava em um bar na Rua Aiwa, no bairro Santa Rita quando dois homens encapuzados chegaram de carro e desceram, indo em direção ao agente que não teve tempo de reagir. Os criminosos estavam armados com fuzis. Após fazerem vários disparos, fugiram levando a arma da vítima.

A polícia apura a hipótese da execução ter sido ordenada por milicianos que atuam nas zonas Norte e Oeste do Rio. Constantino, que era lotado no 9º BPM (Rocha Miranda), foi o segundo PM morto em menos de 24 horas na Baixada Fluminense.

Em 2020, a plataforma Fogo Cruzado mapeou 135 agentes de segurança baleados no Grande Rio. Desses, 53 foram mortos e 82 feridos. 39 vítimas fatais eram policiais militares.

Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização dos envolvidos na morte CB Douglas, pode denunciar pelos seguintes canais: WhatsApp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099; Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/; telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177; APP “Disque Denúncia RJ “.

https://twitter.com/PProcurados (mensagens). O Anonimato é Garantido.

Reportagem: Antonio Carlos.