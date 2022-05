Preso acusado de estuprar mulher que conheceu em bar de Cabo Frio, na Região dos Lagos

Um homem foi preso acusado de estuprar uma mulher que conheceu poucas horas antes em um bar em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A vítima, de 24 anos, procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) logo após o crime, no final da madrugada de ontem (20).

Em depoimento, a vítima declarou ter conhecido o criminoso no estabelecimento, onde assistiram uma partida de futebol e consumiram bebidas alcoólicas. Quando ia embora, o homem se ofereceu para levá-la de moto até sua casa e alegou que o veículo estava estacionado próximo ao bar. Eles andaram por

cerca de três minutos e chegaram em frente a uma residência, na Rua Porto Alegre, onde havia uma motocicleta parada na rua. O homem disse que a chave estava dentro da casa e a chamou para entrar.

“Imediatamente após a entrada no local, foi jogada sobre a cama, quando G. retirou as roupas e obrigou-a a manter relações sexuais contra a vontade. Após o ato, ele mandou a mulher pegar as roupas e deixar o local”, diz a polícia.

Após a queixa na especializada, os agentes foram até o endereço, onde encontraram o homem dormindo, ainda sem roupas. Ao ser preso em flagrante, ele disse se “tratar de um mal entendido”. O acusado vai por estupro de vulnerável.