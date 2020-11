Presidente do TSE reforça cuidados sanitários nas Eleições 2020

Ao encerrar a sessão plenária ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, direcionou uma mensagem aos eleitores e aos candidatos das eleições municipais 2020..

Barroso destacou que, apesar de os números de casos de Covid-19 terem diminuído de forma expressiva, é necessário um “alerta importante de que a pandemia continua em curso e todos os cuidados devem ser mantidos pelos candidatos e eleitores”.

Ele lembrou que ainda é preciso evitar aglomerações, fazer reuniões necessárias apenas em ambientes abertos, guardar a distância social de pelo menos um ou dois metros e sempre utilizar máscara facial. “Estamos pedindo encarecidamente que sigam as recomendações sanitárias do TSE porque, se seguirem, é mínimo o risco de contaminação. Não queremos que as eleições sejam um foco de pico da doença. Eleição é uma coisa boa que nós precisamos preservar, assim como precisamos preservar a saúde de todos”, finalizou.

Curva descendente

Barroso informou que a curva de casos está descendente, com alguns picos eventuais em alguns estados. “Estamos em comunicação com os [tribunais] regionais para reforçar nossas preocupações com os cuidados sanitários durante a campanha, mas o fato relevante, confirmando a previsão dos médicos que prestaram consultoria ao TSE, de que, a partir de setembro, haveria uma curva de queda expressiva. Já estamos com menos da metade de casos que havia nos momentos de pico, e essa é a notícia boa”.