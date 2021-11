Presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, é reeleito para mais um biênio 

O atual presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira foi reeleito, na última terça-feira, presidente da seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado lidera a instituição desde 2019 e ficará no cargo até 2024.

Bandeira, que concorreu pela Chapa 1 – OAB Forte e Unida – obteve 49,45% dos votos válidos (que correspondem a 45,85% do total dos votos apurados) num pleito que transcorreu com normalidade e mobilizou dezenas de milhares de colegas na capital e nas 63 subseções (veja neste painel o resultado do pleito em cada uma das sedes).

“A vitória da Chapa OAB Forte e Unida é uma vitória da democracia. Agradeço aos candidatos, democracia é isso. Vamos fazer uma grande gestão para a advocacia. Sem pandemia, poderemos trabalhar muito mais. A vitória é de todos nós”, disse Luciano.

Vice-presidente reeleita, Ana Teresa Bazílio afirmou que o maior desafio desse próximo triênio é “restaurar a dignidade e o respeito da sociedade pela advocacia”. “Passamos não somente por uma pandemia, mas também por processos graves de criminalização da advocacia. O trabalho principal agora é restaurar a visão da sociedade sobre a função e a importância dos advogados e aprimorar a advocacia com projetos como os que já fazemos, prestigiando também a advocacia do interior”.