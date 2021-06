Presidente da Câmara de Mesquita compra mansão em Mangaratiba

O presidente da Câmara Municipal de Mesquita, Saint Clair Esperança Passos, o Sancler Nininho (PROS), está esbanjando dinheiro. Uma fonte revelou à reportagem do Hora H que o vereador adquiriu uma mansão em um condomínio de luxo na Costa Verde fluminense.

De acordo com informações, pelo imóvel o parlamentar irá desembolsar R$ 40 mil, valor que será pago mensalmente. A casa de alto padrão fica no residencial Porto Real Resort localizado na litoral da Baía da Ilha Grande, no distrito de Mangaratiba. Há quem especule que o sonho do político era ser vizinho do ex-governador Sérgio Cabral (MDB), que tinha uma mansão em um condomínio na região, que foi a leição há pouco mais de dois anos.

O que chama a atenção é o fato de o valor do imóvel não ser compatível com o salário de Sancler Nininho, de pouco mais de R$ 10 mil. Sob a gestão de Sancler pesam suspeitas de que ele estaria usado a prerrogativa do cargo de presidente da Casa para praticar atos arbitrários, como contratar e exonerar comissionados ignorando os princípios da administração pública.

Caixa-preta

O parlamentar, que também é suspeito de falta de transparência nos atos do Legslativo, poderá responder por improbidade administrativa por manter informações sobre os gastos da Casa numa caixa-preta.

A vereadora Cristiane Pelinca do Amaral, a Cris Gêmeas (PSD), chegou a requerer, através de ofício, a movimentação financeira da Câmara quanto ao uso do cartão corporativo que estaria sendo utilizado para pagar despesas pessoais do presidente. A denúncia é alvo de investigação do Ministério Público.

Mansão de Cabral foi vendida por R$ 6,4 milhões

Em setembro de 2018, a mansão do ex-governador Sérgio Cabral (MDB) e da ex-primeira-dama Adriana Ancelmo no condomínio Portobelo, em Mangaratiba, no Sul-fluminense, foi vendida por R$ 6,4 milhões, valor do lance mínimo.

O terreno onde fica o imóvel tem mil metros quadrados, sendo que a mansão tem 462 metros quadrados. A casa tem sauna, duas piscinas, cinco suítes e dois quartos.

Falta de transparência nas contas

Não é só dos contribuintes que as contas da Câmara Municipal de Mesquita tem sido mantidas em segredo. A falta de transparência parece ser regra até quando um membro da Casa pede informações por escrito.

Pelo menos é o que sugere o fato de o presidente Saint Clair Esperança Passos, o Sancler Nininho, ainda não ter respondido requerimento da vereadora Ana Cristina do Amaral, Cris Gêmeas, que quer saber, por exemplo, a quantas andam as contas do Poder Legislativo.

A parlamentar protocolou oficio requerendo informações sobre todas as movimentações financeiras da Câmara, além das nomeações e exonerações feitas por Nininho, e das gratificações pagas, dados que por – força de lei – deveriam estar disponíveis no Portal da Transparência para que todo cidadão interessado em fazer o controle social possa ter acesso.

O presidente da Casa já foi multado pelo Tribunal de Contas do Estado por demorar para remeter ao órgão informações sobre folha de pagamento, mesmo com a Corte de Contas reiterando as cobranças. Ele chegou a recorrer da multa aplicada, mas o recurso foi negado pelo órgão fiscalizador.

Devido à falta de transparência os contribuintes de Mesquita ficam sem saber, por exemplo, quanto a Câmara recebe de duodécimo por mês, valores que deveriam está disponíveis, classificados. Também não é encontrada informação sobre a saída do dinheiro, o deveria estar discriminado numa pasta de despesas, com nomes dos credores e valores pagos. Segredo também tem sido feito sobre os nomes dos ocupantes dos cargos comissionados e salário pago a cada um.

Reportagem:

Antonio Carlos

Elizeu Pires