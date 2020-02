Presidente da Câmara de Meriti registra ameaças de morte contra e ele e membros de sua família

Apontado como inimigo número um da bandidagem que domina várias comunidades naquele município, o presidente da Câmara de Vereadores de São João de Meriti, Davi Perini Vermelho, mais conhecido na região como Didê, esteve ontem na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), para fazer o registro das ameaças de morte que ele e familiares vêm recebendo de traficantes que migraram das favelas cariocas para a região depois da implantação das UPPs pelo governo estadual, um projeto de segurança que acabou contribuindo para que os bandidos ampliassem seus territórios.

De acordo com o vereador, as ameaças feitas através de redes sociais e via avisos relatados por moradores, os traficantes DN, Neguinho da Linha e DL, vistos como “donos” das comunidades dos bairros São Mateus, Vila União, Jaqueira, Engenheiro Belford e Favela da Linha, querem matá-lo pelo fato de ele, com apoio do 21º Batalhão da Polícia Militar, promover ações para retirar as barricadas construídas pelas quadrilhas nos acessos a essas comunidades.

“Ameaça de morte não é novidade na minha vida. Recebi muitas em 2014, elas se repetiram em 2016 e voltaram esta semana depois que removemos novas barreiras”, disse Didê.

Operação policial

Na manhã de hoje (12) policiais da 64ª DP e do 21º BPM se uniram numa operação denominada ‘Força Amiga 1’, nas comunidades da Jaqueira e da Linha. Houve confronto e dois criminosos foram baleados, um deles morreu no hospital e outro passou por uma cirurgia, mas seu estado de saúde ainda não foi revelado. Além disso, três pessoas foram presas e autuadas na 64ª DP.

A operação é parte de uma estratégia conjunta para cumprir mandados de prisão e reprimir o tráfico de drogas local que, além de fomentar roubos e extorsões, instalou diversas barricadas nas comunidades dificultando a livre circulação dos moradores.

Reportagem: Elizeu Pires