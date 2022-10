PRESIDENTE DA CÂMARA DE JAPERI é acusado de golpe PARA PERMANECER NO PODER

A Câmara de Vereadores de Japeri realizou nesta sexta-feira (30) a eleição para a mesa diretora do segundo biênio da Casa. No entanto, o atual presidente, Walter Trajano (PSC), de forma arbitrária e antidemocrática não deu posse ao vereador eleito Junior Martins (PT), que pediu exoneração do cargo de secretário municipal no dia 29 de setembro para reassumir a cadeira no Legislativo e participar do pleito.

Sabendo das manobras escusas que Walter Trajano utilizaria para continuar no cargo e manter o suplente Luciano Terra (que se tornou ‘cupincha’ dos atos imorais do atual presidente), Júnior Martins entrou na Justiça, que concedeu deu liminar em favor do seu retorno à câmara.

No entanto, Trajano descumpriu a decisão da Justiça se impediu que Martins reassumisse o cargo, se declarando eleito presidente, de forma ilegal e imoral.

Os vereadores da chapa adversária encabeçada pelo vereador Rogerinho RR, já afirmaram que irão a Justiça para suspender a sacanagem da decisão da mesa diretora que elegeu Walter presidente, primeiro , porque havia decisão de Justiça determinado a imediata posse de Junior Martins, e segundo que Walter pode inclusive ter cometido crime ao ter se recusado a cumprir decisão da Justiça , o que pode segundo especialistas configurar crime de responsabilidade , já que decisão judicial se cumpre.

Ao declarar o resultado, o vereador Márcio Bibi que, segundo as más línguas, pula de lado igual pipoca, bateu boca, depois de declarado o resultado, como opositor Tiago Careca, chamando-o de “miliciano” e “vagabundo”.

Careca e outros vereadores registraram um boletim de ocorrência na 63ª Delegacia de Polícia (Engenheiro Pedreira).