Presidente da Alerj recebe a Medalha do Exército Brasileiro

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), recebeu ontem a Medalha Exército Brasileiro. A cerimônia marcou a comemoração do Dia do Soldado, na sede do Comando Militar do Leste (CML), o Palácio Duque de Caxias, no Centro do Rio.

A honraria é uma homenagem às autoridades que prestaram serviços relevantes à instituição militar. Também foram condecorados o governador do Estado, Cláudio Castro, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, dentre outras autoridades. “Hoje, Dia do Soldado, tive a honra de receber a Medalha Exército brasileiro. Parabéns aos nossos soldados!”, afirmou Ceciliano.

Durante a cerimônia, foi lida uma mensagem do comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira, em homenagem ao Dia do Soldado: “O momento desta justa homenagem aos soldados nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira, em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento… Iluminados pelo espírito patriótico, pacificador e conciliador do Duque de Caxias, sejamos, junto aos irmãos brasileiros, inspiradores de paz, união, liberdade, democracia, justiça, ordem e progresso.”

O subdiretor-geral de Informática da Alerj, André Lazaroni, também foi condecorado. Estiveram presentes, representando o poder Legislativo estadual, os deputados Samuel Malafaia (DEM) e Alana Passos (PSL).