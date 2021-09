Presidente da Alerj propõe audiência pública para debate sobre o setor de plástico

Presidente da Alerj diz que políticas públicas e soluções podem ser traçadas em audiências públicas

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), participou ontem de uma live para discutir políticas públicas e soluções para a Indústria de Material Plástico do Rio. No encontro, Ceciliano agendou uma reunião com o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio de Janeiro (Simperj), para o dia 07 de outubro.

“Queremos fazer algumas rodadas de audiências na Alerj para que a gente possa apresentar um projeto de lei que solucione algumas dificuldades do setor”, afirmou Ceciliano. O evento contou com o apoio do Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio e com a participação do deputado Waldeck Carneiro (PT).O presidente destacou que a diferença de ICMS cobrado em outros estados pode prejudicar o crescimento do setor no Rio.

“Com transparência e discutindo com a Fazenda, Ministério Público e Procuradoria Geral do Estado é possível resolver essa questão”, pontuou, referindo-se a um dos problemas apontados pelo setor.“Quero agradecer o presidente da Alerj. Ele tem um compromisso com o desenvolvimento do Estado e com a atração de novas empresas. Temos um estudo completo do impacto da cadeia do Plástico no Rio e vou levar isso para a Alerj. Essa reunião já se tornou um grande marco com esse apoio do Parlamento”, frisou o presidente do Simperj, Gladstone Santos.

Segundo estado consumidor

Ceciliano lembrou que o Rio é o segundo estado da Federação que mais consome plástico, mas o sexto em transformação.

“Com a chegada da petroquímica Rio Polímeros, em 2010, na Bacia de Campos, criamos a expectativa de que o Rio conseguiria atrair um grande polo no setor de plástico. No entanto, o que a gente viu foi a perda dos empregos que tínhamos no setor. Nos últimos 15 anos, perdemos cerca 35% das vagas”, informou.

Indústria de transformação

Segundo dados do Simperj, a indústria de transformação de plástico gera 13.318 empregos, espalhadas em 485 empresas, pelo Rio. “Queremos voltar a atrair novas empresas e sem dúvida prestigiar as que estão sobrevivendo no nosso estado”, disse Gladstone. Ele ainda informou que para cada R$ 1 milhão adicionado na produção mensal do setor de transformação de plástico, são gerados 29 novos empregos diretos e aumenta R$ 1,3 milhão do Produto Interno Bruto (PIB) do país.