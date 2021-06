Presidente da Alerj defende união pela cidade de Japeri

“A campanha já passou. Agora precisamos dar as mãos para fazer o melhor pela a cidade e para a cidade”. A afirmação feita durante a solenidade de implantação do programa Segurança Presente em Japeri, na Baixada Fluminense, na última terça-feira (1) pelo presidente da Assembleia Legislativa, André Cecliano, diante do governador Claudio Castro e da prefeita Fernanda Otiveros, foi além de uma confissão de aliança por melhores resultados para a população.

A fala soou como recado direto ao ex-vereador Helder Pedro Barros, segundo colocado na disputa pela Prefeitura em 2020, indicado por Ceciliano para o cargo de coordenador da Secretaria de Estadual de Governo da Região Metropolitana II, o qual ocupa desde o dia 5 de março. Para o presidente da Alerj, o município de Japeri precisa de mais atenção do governo estadual e os resultados já vão começar a aparecer, inclusive com obras importantes para a infraestrutura local. “A prefeita Fernanda Ontiveros pode contar conosco”, afirmou André.

Elizeu Pires

