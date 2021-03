Presidente Bolsonaro defende tratamento precoce da Covid-19 no Brasil

Jota Carvalho

Na manhã de quarta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro se reuniu, no Palácio do Alvorada, com governadores e chefes de Poderes para tratar de ações de combate à pandemia. O chefe do executivo anunciou que será criado um comitê que se reunirá semanalmente para debater as políticas para conter o alastramento da covid-19. No pronunciamento, Bolsonaro defendeu o tratamento precoce.

“Resolvemos, entre outras coisas, que será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus”, disse o presidente.

“Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados”, disse Bolsonaro.

O presidente disse que o novo ministro “respeita o direito e o dever do médico (em prescrever o tratamento) off label”. No entanto, declarou: “não temos remédio” para a doença.

“Nossa união, nosso esforço entre os três poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja conflito ou politização do problema, é o caminho para o Brasil sair dessa situação complicada em que se encontra”, disse o mandatário.

Foto/Crédito: ABr

Legenda: “Nossa união, nosso esforço entre os três poderes da República é o caminho para o Brasil sair dessa situação complicada”, disse o mandatário