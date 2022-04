Presa por tentativa de homicídio e dupla extorsão em Guapimirim, na Baixada Fluminense

Agentes da Delegacia de Polícia de Guapimirim (67ª DP), sob a coordenação do delegado Antônio Silvino, titular da unidade, cumpriram na última segunda-feira (28) três mandados de prisão preventiva contra uma mulher acusada de tentativa de homicídio e duas extorsões. O documento foi expedido pela Vara Criminal da comarca do município da Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, Rayala Poliane de Paula Gonçalves Euclides dos Santos, de 35 anos, estava sendo monitorada pelo setor de inteligência da distrital desde o final do ano passado. Mas não havia sido capturada porque mudava constantemente de residência e de cidade. Ela permanecia em cada imóvel que alugava por cerca de um mês.

Os policiais conseguiram informações de que a criminosa estava em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do RJ, desde o sábado passado (26) e conseguiram localizá-la. No momento da prisão, Rayala estava com seu companheiro e as duas filhas, de 7 e 15 anos, que foram entregues ao Conselho Tutelar do município e depois ao órgão de Guapimirim.

Os crimes

Segundo o delegado, a tentativa de assassinato aconteceu em abril do ano passado quando Rayala e sua filha adolescente atraíram o namorado desta, de 18 anos, para uma emboscada em local isolado em Parada Morabi, Guapimirim. O jovem foi atacado com facadas nas costas desferidas por um homem ainda não identificado pela polícia. A vítima só não foi morta porque conseguiu fugir.

“Ele conheceu a filha de Rayala em um site de relacionamentos. Na ocasião, a adolescente se identificou com o nome falso de ‘Priscila. Os dois então passaram a namorar. Numa das ocasiões, a menina apresentou sua mãe ao namorado, como sendo sua prima ‘Paula’. Para atrair o rapaz, a jovem marcou o encontro, dizendo que iria fugir de casa. ‘Rayala teria o levado até o local para encontrar a filha”, explicou Silvino, acrescentando que a motivação para esse crime ainda é investigada.

Ameaçou vítimas em troca de dinheiro

A presa também é acusada de dois crimes de extorsão. O primeiro praticado em outubro do ano passado contra um comerciante de Guapimirim. Consta no inquérito que Rayala exigiu dele a quantia de R$ 3 mil, e caso não pagasse iria denunciá-lo falsamente por manter suposta relações sexuais com a filha adolescente. A vítima não pagou e registrou um boletim de ocorrência contra a mulher.

No outro crime extorsão, Rayala exigia do pai das duas filhas sucessivas quantias, cada vez mais altas. De acordo com o inquérito, ela dizia que o acusaria de estupro contra as filhas caso não aceitasse suas exigências. “Esse ato o impediria de conseguir a guarda das meninas, que está sob decisão judicial. O homem relatou que chegou a ceder algumas vezes, mas decidiu procurar a delegacia para

denunciar a ex-companheira”, disse o delegado. Uma investigação aberta pela distrital apura se a mulher induzia a filha a manter relação sexual com homens em troca de dinheiro, auferindo lucros com a prostituição da adolescente.