Presa mulher acusada de ser mandante da morte de jovem em Caxias

No domingo (22), policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), prenderam no interior da comunidade “Rua 7”, em Duque de Caxias, Andrea Camargo Faria, 42 anos. De acordo com o delegado Jefferson Ferreira, Andrea foi apontada como a líder do tráfico local e mandante do homicídio de Emanoel de Oliveira Reis, 20 anos, ocorrido no dia 18 de abril do corrente, na mesma comunidade.

